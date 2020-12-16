В Баку ожидаются дожди
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, в отдельных местах полуострова интенсивные, юго-западный ветер днем сменится северо-западным, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-8, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 80-90%.
Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, временами туман, умеренный восточный ветер.
Ночью 1-5, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса тепла.
Слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном будут благоприятны для метеочувствительных людей, однако влажная погода может вызывать у некоторых людей чувство дискомфорта.