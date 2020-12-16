Иммунитет к коронавирусу держится 6-10 месяцев

Гендиректор российского центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что иммунитет у большинства переболевших коронавирусом снижается через 6-10 месяцев.

«Никто не защищен от повторного заражения, и даже переболевшие, которые имеют очень высокие титры вирус-специфических антител при контакте с инфицированным с высокой вирусной нагрузкой. Никто не может исключить попадания самих вирусных частиц в организм такого переболевшего», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

Максютов отметил, что у ряда переболевших может сформироваться пожизненный иммунитет, однако у большинства иммунитет снижается. Так, спустя 6 или максимум 10 месяцев после инфицирования потребуется дополнительная стимуляция иммунитета.