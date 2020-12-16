В Баку отреагировали на антиазербайджанскую резолюцию в Бельгии

На пленарном заседании Палат представителей Федерального парламента Бельгии принят проект резолюции "Поддержка инициатив Бельгии и международных структур для решения нагорно-карабахского конфликта и прекращения огня". Об этом сказала журналистам пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

17 декабря 2020 года во время пленарной сессии Палаты представителей Федерального парламента Бельгии был принят проект резолюции «Поддержка инициатив Бельгии и международных структур для решения нагорно-карабахского конфликта и достижения режима прекращения огня».

Как сообщалось ранее, в рамках визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Бельгию для участия в заседании Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС, он встретился с вице-премьером Бельгии, министром иностранных дел Софи Вильмес.

В ходе встречи министр Байрамов довел до внимания Софи Вильмес протест и недовольство в связи с принятием парламентом Бельгии резолюции, отражающей необоснованные и предвзятые утверждения, как против Азербайджана, так и братской Турции.

Была выражена неприемлемость указания в документе предвзятых и не отражающих действительность мнений, несмотря на то, что правительство Бельгии сослалось на нормы и принципы международного права, а также на резолюции СБ ООН №№ 822, 853, 874 и 884 от 1993 года.

Абдуллаева подчеркнула, что вице-премьер, министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, напомнив официальную позицию своей страны, отметила, что в межгосударственных отношениях Бельгия всегда руководствуется нормами международного права.