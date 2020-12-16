AzeriMed удостоен Почетной грамоты Минобороны

В эти нелегкие дни весь Азербайджан сжался как один железный кулак. Будучи всегда рядом с государством, армией и Президентом Ильхамом Алиевым, коллектив ЗАО “AzeriMed” не жалело усилий, поддержки и заботы за Родину ради общей победы.

С 27-го сентября началась Отечественная война за Карабах . В результате продолжительных 44-дневных военных операций, могущественная Азербайджанская армия одержала Великую Победу. Наша Армия под руководством Верховного Главнокомандующего, освободила оккупированные земли, показав всему миру свое могущество и силу.

К тому же Отечественная война продолжалась параллельно с тяжелыми для мира днями борьбы с COVİD-19. Несмотря на трудности, сказав “Все за Родину”, семья “AzeriMed” активно присоединилась к борьбе в двух фронтах. Как все граждане, сотрудники ЗАО “AzeriMed” так же с большим чувством гордости, высоким боевым духом присоединились к борьбе за наши священные, исторические земли. За короткое время из разных отделов компании, в целом, 48 сотрудников как добровольцы, так и официальные призывники, мобилизовавшись, отправились в отряды армии.

К тому же выделенные в поддержку армии руководством ЗАО “AzeriMed” жизненно необходимые расходные материалы и лекарственные препараты на сумму 500 тысяч манатов периодически продолжались отправляться в распоряжение Азербайджанской армии. Сотрудники компании всегда будучи рядом с государством и армией в трудные дни нашей страны, присоеденившись к поддержке ради всеобщей победы, собрали и пожертвовали 250 тысяч манатов в Фонд помощи Азербайджанской армии.

Помимо этого, компания старалась обеспечить живущее поблизости военной зоны население в борьбе с COVİD-19, бесплатно отправив гражданам в большом количестве: медицинские маски, гигиенические и дезинфицирующие средства. Было обеспечено постоянное отправление жизненно необходимых расходных материалов и лекарственных препаратов в распоряжение Азербайджанской армии.

Один из 48 добровольцев компании - Илькин Агакишиев, участвуя в огненных боях, получил тяжелое ранение и вознесся до вершины шехидства. Илькин как почетный и незабываемый сотрудник, будет жить вечно в сердцах коллектива AzeriMed!

В эти дни руководство ЗАО “AzeriMed” пожертвовало 100 тысяч манатов в Фонд “YAŞAT”, созданный указом Главы государства в целях поддержки раненых и семей шехидов, отдавших жизнь во имя защиты территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Служба ЗАО “AzeriMed” перед государством и народом была достойно вознаграждена. Компания была удостоена Почетной грамоты Министерства обороны Азербайджанской Республики за обеспечение необходимыми оборудованиями, лекарственными препаратами, беспрерывное обеспечение работы медицинских воинских частей и учереждений, обеспечение медицинской помощью раненых в ходе боевых действий за территориальную целостность Азербайджанской Республики.

«Мы благодарны Министерству обороны за столь почетную оценку нашей деятельности в военный период. Этому успеху, большому вкладу руководство и коллектив компании ответили единым образом: Служим Азербайджанской Республике!» - говорится в заявлении компании.