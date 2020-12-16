Все бывшие армянские генералы выступили против Пашиняна
Армянские генералы в отставке выступили с призывом к премьер-министру страны Николу Пашиняну покинуть свой пост, сообщает «Спутник Армения».
"Призываем нашу общественность трезво оценить стоящие перед страной вызовы", - говорится в заявлении отставных офицеров.
Генералы отметили важность установления внутриполитической стабильности и формирования нового правительства в сжатые сроки.
"Эта власть не в состоянии нести ответственность за будущее Армении и должна незамедлительно подать в отставку", - говорится в заявлении.
Заявление подписали: генерал-полковник ВС РА Сейран Оганян, генерал-полковник Юрий Хачатуров, генерал-полковник ВС РА Мовсес Акопян, генерал-полковник ВС РА Микаэл Григорян, генерал-лейтенант ВС РА Гайк Котанджян, генерал-лейтенант ВС РА Левон Мнацаканян, генерал-лейтенант ВС РА Аршавир Гарамян, генерал-лейтенант ВС РА Алик Мирзабекян, генерал-лейтенант ВС РА Самвел Карапетян, генерал-майор ВС РА Армен Каграманян, генерал-майор ВС РА Владик Ованнисян, генерал-майор ВС РА Вячеслав Даниелян, генерал-майор ВС РА Валерий Григорян, генерал-майор ВС РА Ашот Петросян.