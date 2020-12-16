Главный противник Пашиняна об угрозе исчезновения Армении с карты мира

Армения продолжает уступать даже в условиях режима прекращения огня. Это чревато либо полным исчезновением Армении с карты мира, либо превращением ее в жалкую страну, с которой никто не хочет считаться. В этом убежден лидер "Движение во имя спасения родины" Вазген Манукян, передает «Спутник Армения».

Выступая на акции оппозиции в Ереване, Манукян сказал, что в Армении нет власти.

"Если так продолжится дальше, мы не сможем обеспечить безопасность нашего народа. С нами никто не захочет считаться", - сказал Манукян.