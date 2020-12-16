Пашинян хочет установить дипотношения с Азербайджаном

«Пашинян цепляется за власть, потому что ему надо еще сделать некоторые шаги. Он должен отбросить назад войска, передать Азербайджану не менее 7-8 деревень на севере, сдать в Вайкском районе, Араратском районе и, конечно, в Сюнике». Об этом армянским журналистам заявил экс-глава СНБ Армении Давид Шахназарян.

«Кроме того, он собирается подписать демаркационное соглашение с Азербайджаном, почему бы и не установить дипломатические отношения. Он собирается позволить построить несколько дорог в Сюнике, в том числе газопроводы из Азербайджана в Турцию, которые не будут находиться под контролем Армении. Пашинян намерен также установить дипломатические отношения с Турцией, то есть он полностью меняет Армению», - сказал он.