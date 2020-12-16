В Париже рассказали о состоянии здоровья Макрона
Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона оценивается как стабильное. Об этом сообщил лечащий врач главы государства Жан-Кристоф Перрошон, его заявление появилось на сайте Елисейского дворца.
«У него все еще присутствуют те же симптомы заболевания COVID-19 (усталость, кашель, ломота в теле), которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции», — проинформировал доктор.
Также стало известно, что Макрон регулярно проходит обследование.