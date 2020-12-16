Митинг в Ереване: оппозиция снова требует отставки Пашиняна

Участники шествия памяти в Ереване требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.

В частности, высокопоставленный представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян обвинил главу армянского кабмина в том, что тот использовал траур в политических интересах.

"Мы должны отстранить Пашиняна от власти, чтобы спасти нашу родину", – заявил участникам акции Сагателян.

Он также высказал мнение, что Пашинян использовал объявленный 19 декабря траур в своих политических интересах, так как организовал шествие к военному кладбищу "Ераблур", несмотря на протесты ветеранов карабахского конфликта.





