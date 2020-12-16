В ВОЗ рассказали, когда человечество справится с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказала точку зрения, что пандемию коронавируса COVID-19 как таковую человечество имеет шанс остановить уже в 2021 году , передает МК.

При этом Вуйнович подчеркнула, что полностью от коронавируса мир, вероятнее всего, не избавится еще долго.

В эфире телеканала «Россия-1» представитель ВОЗ также предположила, что разрабатываемые на данный момент вакцины не лишатся эффективности при мутациях коронавируса.