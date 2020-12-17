Действующий президент США Дональд Трамп снова отказался признать свое поражение на выборах президента США. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп полагает, что его соперник Джозеф Байден, представляющий Демократическую партию, проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах».

«Потом они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы на этом. Теперь политикам-республиканцам нужно бороться за то, чтобы их великолепную победу не украли. Не будьте слабыми дураками!» — заявил американский лидер.