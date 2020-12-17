Сразу после публикации статьи на нее отреагировали в строительной компании и Исполнительной власти Насиминского района. В поступившем в редакцию haqqin.az совместном заявлении ООО Fədək и ИВ района отмечается, что в соответствии с решением Кабинета министров №86 от 25 февраля 2016 года в рамках работ по сносу аварийных домов и нежилых объектов ООО Fədək было поручено проводить снос жилых домов, расположенных на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Вагифа, а также улиц Ханифы Алескерова и Мирали Гашгая и проектирование строительства на их месте многоэтажных жилых зданий и нежилых объектов.

Накануне haqqin.az опубликовал статью о сносе бывшего «Дома врачей» на проспекте Азадлыг, 80, который осуществляет ООО Fədək. В материале со ссылкой на жильцов дома и адвоката Фуада Агаева говорилось о том, что снос дома происходит с нарушениями закона.

ООО Fədək заключило соответствующие договора с большей частью жильцов дома, которые согласились переехать. А в отношении девяти собственников, которые выдвигали необоснованно высокие и не соответствующие рыночным ценам финансовые требования, были выдвинуты судебные иски. В ходе судебного разбирательства строительная компания продолжила переговоры с жильцами и смогла договориться с пятью из девяти собственников квартир.

После заключения договоров и переселения жильцов планировалось снести аварийное здание. Однако после заключения договоров с жильцами в 2018 году были демонтированы двери, окна и другие снимаемые элементы квартир, что вызвало справедливое недовольство жильцов. Учитывая недовольство жильцов, в конце 2019 года соответствующие государственные органы приостановили строительные работы в рамках пилотного проекта, а в отношении бывшего руководителя и учредителя ООО Fədək были приняты меры в юридической плоскости и он был отстранен от управления компанией. Реализация пилотного проекта была поручена новым учредителям.

15 декабря 2020 года из Государственного агентства по контролю за безопасностью в строительстве МЧС в Исполнительную власть Насиминского района и Управление полиции Насиминского района была направлена телефонограмма, в которой говорилось о том, что в части здания, расположенного по адресу проспект Азадлыг, 80 в 2018 году проводились работы по сносу. Теперь же в части здания, где проживают жильцы, выявлен факт обрушения крыши. Предписывалось предпринять соответствующие меры по эвакуации жильцов и обеспечению их безопасности.

В ходе осмотра здания было установлено, что в части здания, из которой переехали жильцы, были демонтированы окна и перегородки, и в результате сезонных дождей и сильного ветра ускорился процесс разрушения здания.

С проживающими в здании двумя семьями была проведена разъяснительная беседа с участием представителей Государственного агентства по контролю за безопасностью в строительстве МЧС, районной исполнительной власти, управления полиции и ООО Fədək. После чего гражданка Эльмина Сергеевна Султанова была переселена в арендуемую благоустроенную 4-комнатную квартиру (250 кв.м.) на проспекте Азадлыг, а Наиля Гасан гызы Мирзаева в четырехкомнатную квартиру (180 кв.м.). Годичная арендная плата за обе квартиры была заранее оплачена со стороны ООО Fədək.