Закир Гасанов выразил соболезнования Шойгу
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу.
«Глубоко опечален известием о гибели офицера Вооруженных Сил Российской Федерации при разминировании участка дороги в окрестностях города Шуша.
От имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего.
Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии», - говорится в письме.