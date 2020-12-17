Найдена неожиданная способность коронавируса

Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что небольшие фрагменты генома коронавируса способны включаться в геном человека, говорится в результатах исследования на портале bioRxiv.

Во время эксперимента ученые добавили ген обратной транскриптазы (ОТ — фермент, превращающий РНК в ДНК) и культивировали сконструированные клетки с SARS-CoV-2. В одном эксперименте они использовали ген ОТ из ВИЧ. Они также предоставили ОТ с использованием последовательностей ДНК человека, известных как элементы LINE-1. В результате исследователи установили, что некоторые фрагменты РНК SARS-CoV-2 были преобразованы в ДНК и интегрированы в хромосомы человека. Притом интеграция SARS-CoV-2 может произойти у людей с COVID-19 и у людей с коинфекцией SARS-CoV-2 и ВИЧ.

В настоящее время пока неизвестно, на какой срок коронавирус внедряется в клетки человека, как это делает ВИЧ.