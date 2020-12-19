Мужчина с гранатой угрожал устроить взрыв в жилом доме в Тбилиси

В жилом доме в Тбилиси вооруженный мужчина с гранатой угрожал устроить взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации телеканала «Рустави 2», речь может идти о семейном конфликте. Переговоры между мужчиной и полицией продолжались более двух часов, сейчас он задержан. Прилегающая к дому территория перекрыта, дорога к месту происшествия для представителей СМИ ограничена.

В МВД Грузии журналистам пообещали опубликовать детальную информацию о произошедшем позже.