Майк Помпео обвинил Россию в кибератаке на США
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в совершении кибератаки на Соединенные Штаты, которую он описал, как худшую шпионскую кибератаку на правительство США, передает BBC.
«Мы можем совершенно ясно сказать, что русские были вовлечены в эти действия», - заявил в пятницу Помпео.
При этом он не предоставил каких-либо подробностей в связи с обвинениями в адрес Москвы.
Напомним, что Россия отрицает какую-либо причастность к кибератакам, о которых на этой неделе заявили власти США.