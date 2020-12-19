Майк Помпео обвинил Россию в кибератаке на США

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в совершении кибератаки на Соединенные Штаты, которую он описал, как худшую шпионскую кибератаку на правительство США, передает BBC.

«Мы можем совершенно ясно сказать, что русские были вовлечены в эти действия», - заявил в пятницу Помпео.

При этом он не предоставил каких-либо подробностей в связи с обвинениями в адрес Москвы.

Напомним, что Россия отрицает какую-либо причастность к кибератакам, о которых на этой неделе заявили власти США.