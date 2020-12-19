Биолог описала способность коронавируса поражать мозг

Поражение центральной нервной системы при коронавирусе объясняется способностью COVID-19 проникать в мозг через клетки обонятельного эпителия. Такое свойство коронавирусной инфекции в разговоре с «Лентой.ру» описала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, потеря обоняния при коронавирусе является опасным симптомом, который доказывает тот факт, что COVID-19 обладает нейротропностью — способностью поражать нейроны центральной нервной системы.

Биолог подчеркнула, что бесследно такая «встряска» для организма проходить не может.

В начале декабря Баранова заявляла, что длительная потеря обоняния может говорить о нарушении барьера, который защищает мозг человека от поражений, а возвращения запахов — о том, что этот барьер восстановился.