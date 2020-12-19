Масштабная кибератака затронула сотни различных структур по всему миру

Следователи считают, что хакеры "интегрировали вредоносный код" в программное обеспечение американской компании SolarWinds, констатируется в статье. Указанные программы получили около 18 тыс. клиентов, что сделало их уязвимыми для атак.

Масштабная хакерская атака, которой подверглись американские правительственные ведомства, затронула не менее 200 различных структур по всему миру. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников, в ходе расследования было установлено, что хакеры предпринимали непосредственные действия для получения несанкционированного доступа к компьютерным системам не менее чем 200 различных структур, каких именно, не уточняется. В их числе компании и государственные учреждения. Эти оценки еще могут быть пересмотрены в сторону повышения, констатирует агентство.

"Мотивы хакеров остаются неизвестными, неясно, что именно они выяснили или похитили путем внедрения в компьютерные сети", - говорится в материале.

Хакерская атака на США

В обнародованном в среду совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу в интервью американскому журналисту Марку Левину изложил версию, согласно которой к произошедшему причастна Россия. Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Китай.