Телеканал "МИР 24": В Армении подорожали продовольственные товары

По ее словам, никакого ажиотажа и переполненных тележек. Люди покупают только продукты первой необходимости, выбирают товары тщательно, долго сравнивают цены. Еще в ноябре начали дорожать подсолнечное масло, яйца, сахар, мука, макаронные изделия и хлеб.

Продукты в Армении заметно подорожали. Самые простые товары теперь многим не по карману. Причину скачка цен выяснила корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Арутюнян.

«В нашей семье работаю я одна, муж уже пенсионер. Сидим на минимальной зарплате. Повышение цен не может не отражаться на таком скромном бюджете, как наш», – рассказала покупатель Эмма Геворкян.

«Я молодая мама, покупками для семьи обычно муж или свекровь занимаются, но сегодня зашла и вижу заметную разницу. Например, молочные продукты подорожали», – отметила покупатель Анна Шагинян.

Одна из причин – изменение курса армянской валюты. Теперь один доллар стоит около 520 драмов – почти на 35 дороже, чем в начале сентября. И никаких прогнозов в Центробанке страны не делают.

«На самом деле никто не знает, что будет с курсом валюты, но на данный момент мы не видим какого-либо риска, исходящего от фундаментального реального сектора. Но в то же время нужно констатировать факт, что обменный курс каждого дня содержит в себе все возможные риски, которые есть в стране», – указал председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян.

Экономисты объясняют: причина подорожания не только в обвале национальной валюты. Большую часть продуктов в страну привозят из-за границы – например, зерно. Международная цена на него по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 34%. Государственная комиссия по защите экономической конкуренции ведет мониторинг примерно 13 группы продуктов. Однако результаты будут готовы огласить только после того, как курс драма зафиксируется на определенной отметке.

ЦБ Армении ранее принял решение повысить ставку рефинансирования на 1%.