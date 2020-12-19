Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения создало малые хозяйства для семей шехидов, ветеранов и участников 44-дневной Отечественной войны, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Огузском районе отец шехида Бабаева Эльмана Бабаев Тельман, супруга шехида Алиева Анара Алиева Гюнель, отец шехида Ибрагимова Майыла Ибрагимов Нариман, брат шехида Исазаде Сафы Исазаде Ройал, отец шехида Нуралыева Эльшана Нуралыев Ровшан, отец шехида Ширализаде Сулеймана Ширалиев Ильхам во внеочередном порядке были привлечены к программе самозанятости, обеспечены активами в форме товаров, материалов и оборудования.

В Габалинском районе отец шехида Абдуррахманова Эльвина Абдуррахманов Абульфаз, отец шехида Байрамова Джошгуна Байрамов Дильбяр, отец шехида Узеирова Мюшвига Узеиров Гошгар, а также раненые в Отечественной войне Ширинов Турал, Бахышов Мурад и Исрафилов Заур во внеочередном порядке были привлечены к программе самозанятости, обеспечены соответствующими активами.

За счет выданных активов они создали соответствующие хозяйства. Работа министерства в данном направлении продолжается.