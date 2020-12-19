В Израиле началась массовая вакцинация от COVID-19

Массовая вакцинация граждан против коронавируса началась в Израиле утром в воскресенье, на первом этапе прививку получат медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров, а также представители муниципалитетов и органов власти, которые пытаются таким образом подать пример гражданам страны, сообщает государственный телеканал Кан.

Ранее Минздрав сообщал, что на первом этапе вакцина будет доставлена в 10 больниц и в центры вакцинации при больничных кассах. Запись на вакцинацию в системах израильских поликлиник (больничных кассах) началась в минувший четверг, при этом была отмечена большая активность граждан, желающих получить прививку. В первые часы начала массовой кампании по вакцинации прививку получила глава службы общественного здравоохранения при Минздраве страны доктор Эльрои Прайс.

После этого будут привиты граждане из группы повышенного риска инфицирования: учителя, воспитатели детских садов, социальные работники, сотрудники тюрем и заключенные. Пока из плана вакцинации исключены дети и подростки до 16 лет, выздоравливающие, беременные и кормящие женщины, а также те, кто планирует беременность, и люди с тяжелыми аллергическими реакциями.

На прошлой неделе первая партия вакцин от COVID компании Pfizer была доставлена в Израиль. Нетаньяху заявил, что Израиль подписал контракт на поставку данной вакцины для 4 миллионов граждан. В июле Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины. Позже подобное соглашение было подписано еще с несколькими компаниями.