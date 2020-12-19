Коронавирус у соседей: в Грузии 39, в Армении 14 новых жертв COVID-19
По положению на утро 20 декабря, в Армении зафиксировано 153 825 подтвержденных случая коронавируса, сообщается на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Армении.
Таким образом, количество новых случаев за сутки составило 652. От COVID-19 накануне скончались 14 человек, 601 пациент выздоровел, скончались 2 630 человек, 132 532 пациента выздоровели, продолжают лечение 18 011 больных.
В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 1 731. Скончались 39 человек (всего 2 094), сообщает официальный сайта StopCov.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 208 638 случая заражения. За последние 24 часа вылечились 4 599 человек, с начала пандемии – 180 441 пациент.