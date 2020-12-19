Сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана посетили получившего ранение в ходе Отечественной войны Гасанова Наиля Ханифа оглу.

Как сообщили сегодня haqqin.az в министерстве, семья Гасановых живет в деревне Базар в Загатале. По просьбе членов семьи она привлечена к программе самозанятости, и в ближайшие дни будет обеспечена необходимым в рамках этой программы.

В прошлом месяце семье Наиля Гасанова в связи со здоровьем его сына было назначено ежемесячное пособие, предоставлено реабилитационное оборудование.

В ближайшие дни будет изучен вопрос назначения участнику войны инвалидности, и при назначении группы инвалидности ему будет предоставлена ежемесячная пенсия или пособие. Также семье будет оказана единовременная помощь.