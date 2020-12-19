Сын американского миллиардера заживо сгорел во время аварии

Сын основателя крупной инвестиционной компании Bridgewater Associates, миллиардера Рэя Далио - Девон Далио - погиб вследствие ДТП в США. По данным Associated Press, у него остались жена и дочь.

Отмечается, что авария произошла в Гринвиче. Автомобиль выехал на тротуар, а затем врезался в магазин и загорелся. Полиция расследует обстоятельства ДТП. По предварительным данным, бензобак машины лопнул при аварии.

Рэй Далио – основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, одного из десяти крупнейших в мире хедж-фондов. В 2015 году он занял 18-е место в списке самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg, в апреле 2018 года состояние бизнесмена оценивалось в 17,4 миллиарда долларов. Сам Девон Далио был соучредителем частной инвестиционной компании P-Squared Management Enterprises.