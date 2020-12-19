Видеокадры с азербайджанскими солдатами на дороге Горис-Капан опубликовала депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян, сообщает «Спутник-Армения».

Отмечается, что, по всей вероятности, видео сделано на примерно 4-км участке от Гориса к реке Баргюшад, где по карте Google дорога въезжает на территорию Азербайджана.

Напомним, что с 17 декабря начался демонтаж оборонительных укреплений армянской армии на стратегических высотах в районе государственной границы Армении и Азербайджана на пограничном участке в Зангилане и сейчас азербайджанские войска заняли этот участок государственной границы.