Синоптики о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится южным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха составит в Баку и на Апшеронском полуострове ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем – 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Временами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.