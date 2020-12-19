Правозащитник подверг критике и деятельность Минской группы ОБСЕ. По его словам посредничество сопредседателей заключалось в том, что раз в год, раз в два года президенты стран-членов Группы обращались с призывом к президентам Армении и Азербайджана, чтобы те подготовили общества к миру.

«Не считая тех, кто кормился войной и процветал за счет нее — людей, чей бизнес строился на войне, требование мира было всегда. Я говорю о более широком обществе, о простых людях. Однако требование мира не было слышно за пределами их кухонь, за пределами близкого окружения» , - сказал в интервью epress.am глава Кавказского центра миротворческих инициатив, организатор и участник Текалинского процесса, правозащитник Георгий Ванян.

В настоящее время Г.Ванян проживает в приграничном селе Неркин Цахкаван Тавушской области Армении. И у него сложились другие впечатления об умонастроениях своей страны: «Фейсбучный Ереван и фейсбучный Баку — это другие Армения и Азербайджан, а приграничная зона, которую нельзя называть таковой, она была приграничной до войны, сейчас нет границы, есть фронт… Приведу в пример наше село: наше село Цахкаван и село Мазам, которое можно увидеть с моего балкона, — это реальные Армения и Азербайджан. Азербайджан Мазама, Армения Цахкавана, каждый проживающий там - гражданин Армении или Азербайджана… Вот ты просыпаешься утром, а твой дом не попал под артиллерийский обстрел, — это уже счастье. Если дети пошли в школу и вернулись домой, не попав в беду, это уже счастье».

Георгий Ванян убежден, что главной ошибкой революционного правительства Никола Пашиняна стал его внешнеполитический курс, продолживший линию предыдущих правительств: «В рамках последствий армяно-азербайджанского конфликта власть во главе с Николом Пашиняном стала правопреемницей, продолжением Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна. И если в вопросе армяно-азербайджанского конфликта и в вопросе внешней политики нет никаких изменений – то есть в главном вопросе – для меня немного странно называть это революцией. По моему глубокому убеждению, революция произошла в 1988 году в Советской социалистической республике Армения, в которой Коммунистическая партия Армении передала власть комитету Карабах».

Армянский общественный деятель убежден, что с 1988 года по сей день власть в Армении находится в формате пресловутого Комитета «Карабах»: «С 1988 года по сей день в Армении действует однопартийная система во главе с комитетом Карабах. В 2018 году произошла смена поколений комитета Карабах.

То есть человек, чьи руки не были в крови, пришел к власти, но — в рамках власти комитета Карабах. Человек, руки которого не были в крови. И новое поколение комитета Карабах пошло кровавым путем.

Почему я говорю «однопартийная»? Да, в Армении множество партий, столько, сколько дорогостоящих автомобилей у олигархов, сколько у наших олигархов любовниц, дворцов, особняков, бизнесов. Однако все они действуют в рамках комитета Карабах, то есть это суб-партии комитета Карабах. Если прежде у нас была одна Коммунистическая партия, то после революции 1988 года однопартийная власть однопартийной Советской Армении однопартийного СССР была передана комитету Карабах.

И с 27 сентября по 10 ноября партия смерти — комитет Карабах — фактически констатировала свою смерть.

Я говорю «фактически», потому что это и без того была мертвая идея, мертвый орган, но с реальной властью, реальными рычагами… она фактически скончалась – кровью наших детей, тысячами беженцев, несколькими десятками тысяч раненых, тысячами разрушенных семей».

Ванян полагает, что сейчас армянское общество оказалось перед выбором: «В конце концов, наше общество должно суметь сделать выбор между оживлением трупа и подобающим его захоронением. Власть комитета Карабах – Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Никол Пашинян – со всеми остальными суб-партиями, олигархами, гвардией гражданского общества, гвардией общественного сектора, Ереванским госуниверситетом, другими вузами, Министерством образования, Минкультом, гвардией СМИ – все это комитет Карабах.

Давайте констатируем, что произошло. Карабах превратился в Цхинвали, Армения – во Владикавказ.

Цхинвали-Карабах в послевоенный период проживет за счет российских пособий, пенсий, гуманитарной помощи, но Владикавказ-Армения – здесь мы уже должны процитировать классика – «денег нет, но вы держитесь».

Что будет делать Армения? Армения, превратившаяся во Владикавказ. Не считая груза забот, возложенных на ее даже не хрупкие, а раздробленные плечи… в том числе обслуживание российской военной базы.

Наш номенклатурный патриотизм со всеми своими звеньями, подзвеньями, институтами, со всеми своими казармами, батальонами и совместно с комитетом Карабах, с идеологией комитета Карабах потерпели разгромное поражение».

Ванян задается вопросом: ведь думающий армянин, думающий житель Армении рано или поздно поймет: как так вышло, что вопрос самоопределения Нагорного Карабаха превратился в идею о «ни пяди земли»?: Куда делось самоопределение? Что наиболее весомо в армянской действительности с 94 года по 27 сентября 2020: вопрос самоопределения армян Нагорного Карабаха или «ни пяди земли»? Как вдруг эти 7 районов, изначально объявленные освобожденными, каким-то фокусом стали называть буферной зоной, зоной безопасности. Чего мы, жители Армении, хотели все это время? Жители Армении и так называемые власть и оппозиция Армении. Решением Верховного Совета от 1 декабря 1989 года Нагорно-Карабахская автономная область была признана частью Армении. Данное решение до сих пор не отменено, оно действует. После чего в Нагорном Карабахе проходит референдум – конечно, после этнической чистки, — и Нагорный Карабах объявляет о своей независимости. Так это часть Армении или независимое государство?»

Ванян констатирует непоследовательность и противоречия в политике Пашиняна: «Я хочу зачитать две цитаты. 25 ноября Никол Пашинян говорит: Так как карабахский конфликт – затяжное противостояние, не думаю, что срок пребывания российских миротворцев ограничится пятью годами.

Через несколько часов в тот же день Никол Пашинян говорит: Сенат Франции принял историческое решение: международное признание Арцаха входит в международную повестку.

Я процитировал Никола Пашиняна, но это не только Никол Пашинян. Так вещает сборище номенклатурных патриотов. Он снова отмечает, что война будет долгой, и дает директиву о вечности конфликта».

Общественный деятель резюмирует, что в карабахской войне нет победителей и побежденных: «Самое прискорбное, когда говорят «тогда выиграли армяне», «теперь выиграли азербайджанцы». Люди не выигрывают и не проигрывают. Каждое утро я вижу с балкона жителей азербайджанского Мазама. До 27 сентября я не смотрел на них, как на проигравших людей, и после 10 ноября они не смотрят на меня, как на проигравшего человека, проигравшего армянина».