Землетрясение в Иране
В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение магнитудой 4.5.
Как сообщают иранские СМИ, землетрясение произошло в 09:26 по местному времени в районе Гатур провинции Западный Азербайджан на глубине 5 км.
В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение магнитудой 4.5.
Как сообщают иранские СМИ, землетрясение произошло в 09:26 по местному времени в районе Гатур провинции Западный Азербайджан на глубине 5 км.
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