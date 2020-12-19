Землетрясение в Иране

В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение магнитудой 4.5.

Как сообщают иранские СМИ, землетрясение произошло в 09:26 по местному времени в районе Гатур провинции Западный Азербайджан на глубине 5 км.

1167 просмотров