Александр Караваев, автор haqqin.az 15:43

Одно из центральных "поствоенных" заявлений Ильхама Алиева обозначает важнейший элемент внешнеполитической повестки Баку на 2020-е годы. Есть шанс, что предложение партнёрам Баку координироваться в рамках "Платформы развития Кавказа" поможет выходу региона на более высокие показатели развития.

Начнем с развернутой цитаты Алиева, в ходе его брифинга с Эрдоганом: "Мы должны создать новую платформу сотрудничества в регионе. Это может быть многосторонняя платформа...Есть традиционное сотрудничество Турция-Азербайджан-Грузия. В то же время есть сотрудничество Азербайджан-Россия-Иран. Есть сотрудничество Турция-Россия-Иран. То есть мы можем обобщить все эти платформы сотрудничества и представить их как единую платформу". В принципе, это конечно, ожидаемо, что в качестве позитивного итога военного столкновения возникает предложение многостороннего партнёрства. Фактически, Ильхам Алиев предложил миссию для Кавказа, рассчитанную на 2020-е годы. Что из этого выйдет? Предыдущие инициативы предлагались в других обстоятельствах, их нельзя назвать более лёгкими или трудными, просто они были другие. Разница прежних, аналогичных по сути инициатив с нынешней, алиевской, в том, насколько теперь изменился рисунок безопасности региона, усилился Азербайджан, и в том, какие реальные линии торгово-экономических и политических коммуникаций были отстроены за последние десять лет. Платформы 1999-2000 годов Весной 2000 года экспертный Центр Европейских Политических Исследований (СЕПС) по Кавказу, расположенный в Брюсселе, представил модель, похожую на Пакт стабильности для Балкан, где на принципах ОБСЕ предлагалась модель "соподчиненных" суверенитетов в рамках федеративного построения территорий государств, пострадавших от сепаратистских конфликтов. Модель была воспринята с интересом как нечто новое, "подаренное" Кавказу европейской демократией, но вызвало понятное отторжение в Тбилиси и Баку - им предлагалась квазифедеративная модель государства. Напомним, это был период одного из пиков активности евроструктур в регионе, происходившей на фоне балканского кризиса.

Но модель СЕПС ложилась на почву, уже прорабатываемую турецкими дипломатами. В январе 2000 года Сулейман Демирель предложил заключить Пакт стабильности на Кавказе (ПСК) для обеспечения безопасности в Юго-Восточной Европе, который должен включать страны западного и восточного побережий Черного моря (на Балканах и на Кавказе). Здесь уже акцент с перекройки конструкции государств сместился в сторону общей безопасности, гарантий регионального мира и диалога. Возможно, что эти принципы могли бы и быть реализованы, но события сентября 2001 года переключили внимание европейского сообщества в сторону Афганистана. Платформа 2008 года После российско-грузинского конфликта в августе 2008 года турецкий лидер Эрдоган предложил пересмотреть заново принципы Пакта стабильности. Так возникла "Платформа сотрудничества и стабильности на Кавказе". В рамках 16-го заседания Совета министров ОБСЕ была проведена встреча на уровне заместителей глав МИД Турции, России, Азербайджана, Грузии, Армении. На совещании был разработан проект документа, в который включили принципы, цели и механизмы ПССК. Опять же дальше дело не пошло. Однако инициатива Анкары позитивно воспринималась в Москве. Существенная проблема, которая перешла в "наследство" нынешней инициативе - российско-грузинский конфликт. Не углубляясь, отметим два фактора. Первый, Баку теперь не станет активно тормозить открытие коммуникаций через Абхазию, учитывая почти решенную ситуацию безопасности в Карабахе. Блокада как метод, не сразу, но уходит в прошлое. Второй фактор - технически обойти конфликтность по абхазскому и югоосетинскому треку можно постулированием ожидания приемлемой политической развязки при готовности Тбилиси согласиться с самими принципами. То есть готовности присоединиться на первом этапе без обязательств. Алиевская платформа стабильности Нынешняя инициатива не лишена проблем внешнего (пандемия) и внутрирегионального плана (российско-грузинские и армяно-азербайджанские отношения). В тоже время нужно видеть возможности и новые аспекты, связанные как с усилением тюркского ядра Кавказа, так и возросшей ролью России и постсоветского пространства в жизни Азербайджана. С одной стороны, понятно желание "Тюркского союза" выступить с позитивной миссией общесозидательного плана. Но при этом им нужно партнёрство Москвы, для укрепления и развития такой инициативы. Однако эта миссия требует от Баку постепенной детализации и какого-то международно-дипломатического оформления. Необходима экспертная дискуссия. Приведем несколько общих коннотаций для фиксации рамок концепции подобной платформы. 1. Умный суверенитет Мы должны исходить из того, что в 2020 году победила стратегия жёсткого суверенитета. Европейская концепция кавказской платформы в рамках различных гибких форматов (кондоминиумы, федерализм и так далее) оказывается, если не девальвирована, то уж точно отходит в тень, и вероятно надолго. В тоже время современный суверенитет национального государства - это умная сила, предполагающая современную ответственность государства перед всеми социальными и этническими группами общества, стремление к высокому качеству жизни, доступ всех экономических субъектов к жизненно важной инфраструктуре. Возможно усилить эту конструкцию принципами преемственности прав собственности от момента начала конфликтов к стадии завершения и возвращения беженцев (здесь можно вспомнить литовский опыт правопреемства на собственность для потомков граждан, утерявших её в советский период, для более детального ознакомления - см. постановление правительства Литвы от 29 сентября 1997 г. № 1057). Азербайджан может выступить с уникальной инициативой о полном восстановлении прав собственности для всех лиц, потерявших ее в ходе постсоветских конфликтов на Кавказе. Причем в практическом плане такая модель может обкатываться в Ханкеди, в возвращённых регионах, в отношении азербайджанцев Кафана и Мегри, бакинских армян и так далее. В случае отсутствия реальной возможности вернуться, допустим, в связи с утратой недвижимости, или сомнениях в безопасности, государства-участники Платформы могут компенсировать её денежным эквивалентом из специального Фонда. Естественно, это будет значительно ниже ее реальной стоимости, но сам факт создаст претендент морального удовлетворения. Таким образом, это будет окончательная точка в конфликтах, спровоцированных распадом СССР. Моральная компенсация со стороны правопреемников Союза.