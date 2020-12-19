Бадиров позвонил пожилой матери перед последним боем: «Вернусь, и не позволю тебе больше работать»

В семье Бадировых было трое детей – две дочки и один сын. Жила семья очень скромно. Отправляясь в армию, Наджмеддин обещал матери, что после возвращения не позволит ей больше работать, будет сам зарабатывать. За примерную службу Наджмеддин был награжден тремя грамотами и обещал матери привезти их домой.

Наджмеддин родился в 2001 году в селе Дюзгырхлы Товузского района. После окончания средней школы в январе прошлого года был призван на действительную воинскую службу. Его часть располагалась в Агджабединском районе, а затем в Бейлагане. С первых дней войны все ребята этого подразделения были на передовой. Наджмеддин Бадиров стал шехидом 10 октября в ходе боев за село Гараханбейли Физулинского района. Посмертно награжден медалью «За Родину».

Одним из шехидов, отдавших жизнь за освобождение азербайджанских земель и вписавших свое имя в историю, стал и 19-летний Наджмеддин Бадиров.

«Мой сын не вернулся и не показал мне свои грамоты», - сказала корреспонденту haqqin.az мать шехида Геренфил Бадирова. В день, когда Наджмеддин отправился на фронт, он позвонил матери и попросил ее молиться за него.

«28 сентября сын позвонил и сказал, что уже на фронте. Он поговорил со всеми и сказал, что хочет слышать мой голос. Успокаивал меня, обещал, что буду гордиться им, потому что он вернется героем. Но мы и так всегда им гордились – Наджмеддин хорошо учился и по дому всегда помогал. Он был очень умным мальчиком, и мы гордились им. Он оказался прав. Мой сын погиб за Родину и был награжден медалью. Я горжусь своим сыном», - говорит в слезах мать шехида.

Во время разговора со своей сестрой Айсель, Наджмеддин сказал, что у него предчувствие, что не вернется с войны.

«Он сказал своей сестре, чтобы она присмотрела за нами. Он также попросил ее в будущем назвать своего сына в честь него», - сказала она.

После 30 сентября связь с Наджмеддином оборвалась. Члены его семьи никак не могли с ним связаться. Спустя некоторое время семье сообщили, что Наджмеддин пропал без вести. 23 ноября в военном комиссариате доложили о гибели парня, а на следующий день его тело привезли в родное село и похоронили.

19-летний Наджмеддин не единственный шехид в семье Бадировых. Его дядя Полад Бадиров добровольно отправился на фронт во время Первой карабахской войны и тоже стал шехидом в селе Шюкюрбейли Физулинского района.