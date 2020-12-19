Армян-наёмников хоронят в Сирии

Многие армяне из сирийского Алеппо, которые отправились в Карабах для участия в войне, погибли в боестолкновениях. Как пишет турецкое издание Yeni Şafak, тела около 30 армян, уничтоженных в Карабах е, были доставлены самолетом из Еревана на российскую авиабазу Хмеймим, расположенную в Латакии.

Согласно информации, тела убитых в Карабахе армян были переданы близким к режиму Асаду ополченцам. Армянские боевики в последние недели были похоронены в кварталах Сулеймания и Азизия.

Также сообщается, что наемники, состоящие из сирийских армян и ассирийцев, получали ежемесячную зарплату в размере 1500 долларов США за участие в Карабахской войне, а также им была обещана возможность стать гражданином Армении в будущем.

Режим Асада взял на себя выплату компенсаций семьям убитых в Карабахе наемников. Свыше 30 семей получили компенсацию в размере 200 тысяч сирийских фунтов.