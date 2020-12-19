2 961 новый больной коронавирусом в Азербайджане Их стало: 60 099
В Азербайджане выявлен еще 2 961 случай заражения коронавирусом, 4 317 человек вылечились, скончались 35 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 202 088 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 139 779 человек вылечились, 2 210 скончались, число активных больных - 60 099.
До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 2 063 754 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 14 515 тестов на коронавирус.