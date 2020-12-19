Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 18:11

Недавно в одном из своих интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в середине 90-х годов, когда принимались решения о стратегических инфраструктурных проектах, в частности трубопроводах и железных дорогах, в качестве приоритета со стороны западных партнеров называлась Армения.

Тот факт, что в конечном итоге выбор остановился на Грузии, объяснялся политическими причинами: понятно, что для крупных европейских и американских корпораций деньги не пахнут, да и чужой конфликт для них не особенно интересен, но в Баку резонно решили, что с врагами стратегическое сотрудничество вряд ли получится. Не бог весть какое, в общем-то, открытие. Президент Азербайджана просто сказал вслух то, что было известно всем на протяжении десятилетий. Не надо быть ни экспертом, ни специалистом по инфраструктуре, достаточно посмотреть на карту, чтоб убедиться – именно через Армению проходит кратчайший путь от Каспия в Турцию, а оттуда в Европу, и именно Ереван должен был стать выгодополучателем от крупных стратегических проектов. Но логика цифр, километров, выгодных тарифов и прочего рационализма уступила политическим и моральным соображениям. Так оно всегда и происходит: цифры на фоне обстоятельств отходят на второй план. Если б человечество мыслило цифрами, то последние лет 200 вообще не было бы ни одной войны, а уж армяно-азербайджанская – точно в последнюю очередь. Но произошло то, что произошло, и все эти проекты пошли по политически более целесообразному, но экономически менее выгодному грузинскому маршруту. Это привело к тому, что на сегодняшний день Турция, Азербайджан и Грузия – альянс, который изначально ориентировался только на экономические вопросы, но со временем из соображения выгоды – денег и тарифов.

Но теперь Азербайджан вернул потерянные территории, и собственно говоря, каких-либо непреодолимых преград для деловых связей с Арменией у него на сегодняшний день нет. Аналогично – и у Турции. Если Армения завтра будет готова к открытию границ, то послезавтра утром они будут открыты. В этом свете появились предположения о возможном изменении всей схемы стратегических транзитных проектов. И в этом есть железная логика – ведь Баку-Карс, прежде чем стать Баку–Тбилиси-Карсом, многие десятилетия был Баку-Гюмри-Карсом… Плюс к этому Азербайджан получает транспортный коридор в Нахчыван через территорию Армении, что значительно сокращает время доступа азербайджанского транспорта в Турцию, а оттуда в Европу. И что же, прощай грузинский транзит? Так получается? Со стороны все так и выглядит. Но только со стороны. Как только начинаешь уходить с бумаги – тут же вспоминаешь про овраги… Не буду ничего говорить о цифрах, так как армянский транзит в нынешней ситуации – как и годы назад – это не про цифры. Будем говорить про здравый смысл, ибо он тут - главный. А здравый смысл свидетельствует о том, что пересмотр геостратегической карты Южного Кавказа – дело еще очень нескорое. Во-первых, от цифр все-таки никуда не деться – с логистической точки зрения армянский маршрут, безусловно, более выгоден, но чтоб задействовать его с нуля нужны огромные, гигантские инвестиции. Легко сказать – «меняем маршруты», но с практической точки зрения это означает, что надо строить всю инфраструктуру заново. Целая сеть трубопроводов, целый черноморский порт Кулеви, который принадлежит азербайджанцам и транспортирует азербайджанскую же нефть, железная дорога, на которую было потрачено сотни миллионов долларов. Всю эту систему никто не выбросит в мусорный ящик только потому, что армянский маршрут короче. Капитальные расходы на строительство инфраструктуры настолько огромны, что преимущества армянского маршрута не смогут компенсировать предстоящие траты.