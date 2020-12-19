ВМС США получили приказ действовать против России более агрессивно

В докладе говорится, что Китай и Россия теперь "решительные соперники" США, а Китай представляет "самую серьезную долгосрочную стратегическую угрозу".

Военно-морской флот США примет "более агрессивную" военную стратегию против России и Китая. Об этом пишет Guardian со ссылкой на большой отчет командования Корпуса морской пехоты, военно-морского флота и береговой охраны США.

"Наши военно-морские силы, развернутые по всему миру, ежедневно взаимодействуют с китайскими и российскими военными кораблями и самолетами", — говорится в отчете.

В докладе Пентагона указано, что в случае войны и Китай, и Россия, вероятно, попытаются первыми захватить территорию предполагаемого конфликта, прежде чем США и их союзники смогут эффективно отреагировать.

Чтобы сохранить стратегическое преимущество, Вашингтон планирует модернизировать свои военно-морские силы за счет меньших, более маневренных и даже дистанционно управляемых кораблей.

В России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных планов в отношении США и других западных стран. При этом руководство страны отмечает растущую военную активность Вашингтона и блока НАТО у западных рубежей России. Министр обороны страны Сергей Шойгу отмечал, что действия Североатлантического альянса зачастую носят "открытый антироссийский характер". Он подчеркнул, что российское военное ведомство предпринимает все необходимые меры по нейтрализации угроз, исходящих от НАТО.