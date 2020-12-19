Спецслужбы Армении о появлении азербайджанских пограничников в Зангезуре

Армянские и азербайджанские пограничники при сотрудничестве с российскими коллегами размещают наряды на участке дороги река Баргюшад – Давид Бек трассы Горис - Капан в Сюникской области, говорится в заявлении СНБ Армении.

«Указанный процесс завершится в ближайшие дни, и на данном участке дороги будет обеспечено естественное и безопасное движение», - говорится в сообщении армянской спецслужбы.

Отметим, что сегодня видеокадры с азербайджанскими солдатами на дороге Горис - Капан опубликовала депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян. Видео сделано на примерно 4 км участке от Гориса к реке Баргюшад, где по карте Google дорога въезжает на территорию Азербайджана.

Напомним, что с 17 декабря начался демонтаж оборонительных укреплений армянской армии на стратегических высотах в районе государственной границы Армении и Азербайджана на пограничном участке в Зангилане и сейчас азербайджанские войска заняли этот участок государственной границы.