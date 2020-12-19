Пауза была связана с массовым заражением коронавирусом в клубах Премьер-лиги. Пришлось внести изменения в календарь, в результате чего 20 дней матчи не проводились.

Сегодня состоялись все четыре встречи 12-го тура. Игровой день начался в Габале, где местная одноименная команда принимала «Карабах». У агдамцев из-за COVID-19 не нашлось игроков, чтобы провести заключительный матч Лиги Европы с испанским «Вильярреалом», в результате чего наша команда получила техническое поражение. Но к игре с «Габалой» большинство футболистов поправилось. Вернулся в строй и главный тренер Гурбан Гурбанов. Однако победить в Габале не удалось. Чемпион открыл счет на 50-й минуте благодаря голу Филипа Озобича. На 69-й минуте «Габала» осталась в меньшинстве – был удален Ровлан Мурадов. Но тем не менее хозяевам удалось уйти от поражения – на 83-й минуте Рафаэль Утриг сделал счет 1:1. Матч так и завершился.