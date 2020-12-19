«Карабах» теряет очки, «Нефтчи» выходит в лидеры Футбол в эпоху коронавируса; видео
Сегодня после некоторого перерыва был возобновлен чемпионат Азербайджана по футболу.
Пауза была связана с массовым заражением коронавирусом в клубах Премьер-лиги. Пришлось внести изменения в календарь, в результате чего 20 дней матчи не проводились.
Сегодня состоялись все четыре встречи 12-го тура. Игровой день начался в Габале, где местная одноименная команда принимала «Карабах». У агдамцев из-за COVID-19 не нашлось игроков, чтобы провести заключительный матч Лиги Европы с испанским «Вильярреалом», в результате чего наша команда получила техническое поражение. Но к игре с «Габалой» большинство футболистов поправилось. Вернулся в строй и главный тренер Гурбан Гурбанов. Однако победить в Габале не удалось. Чемпион открыл счет на 50-й минуте благодаря голу Филипа Озобича. На 69-й минуте «Габала» осталась в меньшинстве – был удален Ровлан Мурадов. Но тем не менее хозяевам удалось уйти от поражения – на 83-й минуте Рафаэль Утриг сделал счет 1:1. Матч так и завершился.
«Зиря», которая вместе с «Карабахом» делила до этого тура 1-е место, принимала дома «Сумгаит». Казалось, что гости, которые долгое время вообще не тренировались из-за коронавируса, не смогут противостоять одному из лидеров. Но эти прогнозы оказались ошибочными. «Сумгаит» дважды вел в счете, правда, все же упустил победу - 2:2.
Параллельно играли «Кешля» и «Сабаил». Здесь гости победили со счетом 2:0 и покинули последнюю строчку в таблице.
Наконец, в последнем матче тура «Сабах» принимал «Нефтчи». Бакинский клуб одержал уверенную победу со счетом 2:0 и вышел в лидеры чемпионата. Оба гола в составе «нефтяников» забил Намик Алескеров. Он отличился в концовке первого тайма с пенальти, а на 65-й минуте удвоил превосходство гостей.
Турнирное положение
1. «Нефтчи» - 21 очко (12 матчей)
2. «Карабах» - 20 (11)
3. «Зиря» - 20 (12)
4. «Сумгаит» - 16 (12)
5. «Сабаил» - 13 (11)
6. «Кешля» - 13 (12)
7. «Габала» - 12 (12)
8. «Сабах» - 10 (12)
Как видим, «Нефтчи» лидирует, но у «Карабаха» матч против «Сабаила» в запасе. Эта игра будет сыграна 8 февраля. А матчи 13-го тура состоятся 24 декабря. На этом многострадальный футбольный год в Азербайджане завершится.