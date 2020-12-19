Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 20:59

Руководство Болгарии в очередной раз затеяло шпионский скандал в отношении России. Как и ранее, персоной нон грата объявлен российский дипломат, которого обвиняют в шпионаже. Произошло это накануне 20 декабря, когда российская разведка отмечает вековой юбилей. Обмен взаимными заявлениями сторон ничуть не выбивался из привычной колеи. Москва традиционно все отрицала: «Нота МИД Болгарии об объявлении сотрудника посольства персоной нон грата была передана нам без дополнительных комментариев. Нам сообщили, что он должен покинуть страну в течение 72 часов. Ситуация выглядит абсурдной». Специальная прокуратура Болгарии опубликовала свою версию событий: «С 2017 года и до настоящего времени гражданин Российской Федерации [военный атташе посольства РФ – И.П.] последовательно осуществлял разведывательную деятельность, в ходе которой собиралась военная информация, в том числе о численности дислоцированных на территории Болгарии во время учений военнослужащих США». Все всё понимают – военный атташе по роду служебной деятельности просто обязан заниматься разведкой, и в задачу спецслужб принимающей страны входит лишь фиксация его контактов с местными, да наблюдение за тем, чтобы он не переходил некоторые «красные линии» давно оговоренного спецслужбами негласного кодекса поведения.

Ну, и быть готовыми в случае возникновения политического заказа сверху – предоставить обвинительный материал на фигуранта, чтобы высылка его из страны носила обоснованный характер. Рутина, одним словом, шпионы обязательно есть при каждом посольстве каждой уважающей себя страны. Мировая практика. Много про это мог бы рассказать Майк Помпео, госсекретаря и экс-директора ЦРУ. Или Ричарда Мура, главу британской MI-6, в дипломатической карьере достигшего статуса Чрезвычайного и полномочного посла в Турции. Но ведь промолчат. А Джон Ле Карре, кадровый разведчик, ставший автором бестселлеров вроде «Шпион, выйди вон», «Шпион, пришедший с холода», «Такой же предатель, как мы», «Маленькая барабанщица» - практически, пособий цикла «мир разведки для чайников» - неделю назад скончался на 90-м году жизни и больше уже ничего не расскажет… Аллен Даллес и Лаврентий Берия, Александр де Маранш и Кан Шэн – все они с середины XX века пытались сделать разведку стратегическим оружием, по мощи сравнимым с ядерным – но при этом не наносящим такого разрушения, чтобы победителю доставалась выжженная земля. У каждого из них на этом пути были и свои победы, и поражения. Но к концу тысячелетия в той или иной мере их цели казались достигнутыми. Мифы о всесильных ЦРУ и КГБ, успешные перевороты в странах третьего мира, исключительной важности источники информации, завербованные подлинными асами-агентуристами с обеих сторон. Больше того, разведка вплотную подошла к созданию интеллектуальных бомб, взрыв которых производил переворот в умах целых общественных слоев – вспомните «Архипелаг ГУЛАГ» или «Ледокол» так называемого «Виктора Суворова». Но почивать на этих лаврах разведкам практически и не довелось. Третье тысячелетие как началось с глобального провала разведывательных служб – трагедии 9/11, так и продолжалось цепью неудач, выродившись из трагедии в сущий фарс с «Солсберецким шпилем». Причем, это процесс деградации коснулся всех без исключения спецслужб, какую не возьми.