Горе опоздавшим спецслужбам статья юбилейная
Руководство Болгарии в очередной раз затеяло шпионский скандал в отношении России. Как и ранее, персоной нон грата объявлен российский дипломат, которого обвиняют в шпионаже. Произошло это накануне 20 декабря, когда российская разведка отмечает вековой юбилей.
Обмен взаимными заявлениями сторон ничуть не выбивался из привычной колеи. Москва традиционно все отрицала: «Нота МИД Болгарии об объявлении сотрудника посольства персоной нон грата была передана нам без дополнительных комментариев. Нам сообщили, что он должен покинуть страну в течение 72 часов. Ситуация выглядит абсурдной».
Специальная прокуратура Болгарии опубликовала свою версию событий: «С 2017 года и до настоящего времени гражданин Российской Федерации [военный атташе посольства РФ – И.П.] последовательно осуществлял разведывательную деятельность, в ходе которой собиралась военная информация, в том числе о численности дислоцированных на территории Болгарии во время учений военнослужащих США».
Все всё понимают – военный атташе по роду служебной деятельности просто обязан заниматься разведкой, и в задачу спецслужб принимающей страны входит лишь фиксация его контактов с местными, да наблюдение за тем, чтобы он не переходил некоторые «красные линии» давно оговоренного спецслужбами негласного кодекса поведения.
Ну, и быть готовыми в случае возникновения политического заказа сверху – предоставить обвинительный материал на фигуранта, чтобы высылка его из страны носила обоснованный характер. Рутина, одним словом, шпионы обязательно есть при каждом посольстве каждой уважающей себя страны. Мировая практика.
Много про это мог бы рассказать Майк Помпео, госсекретаря и экс-директора ЦРУ. Или Ричарда Мура, главу британской MI-6, в дипломатической карьере достигшего статуса Чрезвычайного и полномочного посла в Турции. Но ведь промолчат. А Джон Ле Карре, кадровый разведчик, ставший автором бестселлеров вроде «Шпион, выйди вон», «Шпион, пришедший с холода», «Такой же предатель, как мы», «Маленькая барабанщица» - практически, пособий цикла «мир разведки для чайников» - неделю назад скончался на 90-м году жизни и больше уже ничего не расскажет…
Аллен Даллес и Лаврентий Берия, Александр де Маранш и Кан Шэн – все они с середины XX века пытались сделать разведку стратегическим оружием, по мощи сравнимым с ядерным – но при этом не наносящим такого разрушения, чтобы победителю доставалась выжженная земля. У каждого из них на этом пути были и свои победы, и поражения. Но к концу тысячелетия в той или иной мере их цели казались достигнутыми.
Мифы о всесильных ЦРУ и КГБ, успешные перевороты в странах третьего мира, исключительной важности источники информации, завербованные подлинными асами-агентуристами с обеих сторон. Больше того, разведка вплотную подошла к созданию интеллектуальных бомб, взрыв которых производил переворот в умах целых общественных слоев – вспомните «Архипелаг ГУЛАГ» или «Ледокол» так называемого «Виктора Суворова».
Но почивать на этих лаврах разведкам практически и не довелось. Третье тысячелетие как началось с глобального провала разведывательных служб – трагедии 9/11, так и продолжалось цепью неудач, выродившись из трагедии в сущий фарс с «Солсберецким шпилем». Причем, это процесс деградации коснулся всех без исключения спецслужб, какую не возьми.
Что сразу же возбудило пессимистов - уж если элита общества, спецслужбы, настолько кустарны, то как же работает все остальное? Да и работает ли вообще? Но в том и дело, что в нынешнем открытом мире спецслужбы в чем-то уже и перестали быть элитой.
Лучшие кадры и практики концентрируются в IT-компаниях, серьезных банка, юридических фирмах, строительных, космических, химических, фармацевтических и нефтяных корпорациях, где концентрируются более перспективные кадры и вырабатываются более современные решения, чем то, что могут предложить обществу спецслужбы.
Новый мир с его сотовой связью, социальными сетями в интернете, усложнившейся общественно-экономической и политической структурой – оказался для традиционных разведок мало того, что непривычным, но и достаточно неуютным. А их конкуренты из частных разведывательных компаний и аналогичных отделов при национальных и транснациональных корпорациях – более мотивированными и располагающими большими финансовыми возможностями.
Но то, что многие склонны считать за признаки смерти традиционной разведки – на самом деле является родовыми схватками перед появлением на свет спецслужб нового качества. Построенных на сетевых принципах, оседлавших нужные сегменты социальных сетей и Интернет-технологий, менее формальных в своей жизнедеятельности – и более сокрушительных для противника в своей оперативной работе.
Уже сейчас никто из нас не может с точностью сказать, какой информационный след мы оставляем, кто и как им может воспользоваться. Уже сейчас мы точно не уверены в том, что наш собеседник в чате тот, за кого он себя выдает, а наша беседа – это просто разговор, а не разведывательный опрос.
Дальше все будет только жестче. Справедливее ли? Вряд ли, потому как еще в XIX веке один британец, участник тогдашней большой игры в Центральной Азии и на Кавказе, заметил: «Спецслужбы обитают на таких высотах, где разреженный воздух полностью меняет смыслы морали и справедливости».
Разведка стремительно меняется, затачиваясь и самозатачиваясь под условия новой Большой игры, которая разворачивается буквально на наших глазах, и – чуть ли не в режиме онлайн. Для кого из стран чем обернется стремительная модернизация служб «плаща и кинжала» – сказать сложно, поскольку ясно пока только одно – горе опоздавшим.