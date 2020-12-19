В России убили известного ученого

Накануне, 19 декабря, в полицию позвонила местная жительница и рассказала, что из окна 14-го этажа выпал полураздетый мужчина. Приехавшие на вызов полицейские установили личность погибшего. На его теле нашли признаки насильственной смерти.

«Интерфакс» уточняет, что тело Каганского обнаружили во дворе 16-этажного дома на улице Замшина. По предварительным данным, незадолго до трагедии между ученым и его знакомым, в гостях у которого он находился, произошел конфликт.

Позже следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В качестве подозреваемого в совершении преступления задержан 45-летний местный житель. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

«Фонтанка» пишет, что Каганский был известным в научных кругах биологом. Он учился и работал в США, где создал лабораторию по эпигенетике. В последние годы работал в Дальневосточном федеральном университете, возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины. Занимался онкогенезом, раковыми исследованиями и был одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия Земли.