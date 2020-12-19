Вице-премьер России: Карабах показал, как работают беспилотники

Одной из основных тенденций, которые будут отражены в госпрограмме вооружений России до 2033 года, станет применение беспилотных средств в военных конфликтах. Об этом в интервью РБК рассказал вице-премьер России Юрий Борисов.

Он подчеркнул, что планирование госпрограммы начинается практически за три года до ее принятия, потому что «нужно учитывать очень много факторов и осознать все тенденции научно-технического развития в этой отрасли».

«Что касается тенденций, посмотрите, насколько изменился характер военных конфликтов с применением беспилотных средств. Это уже устойчивый тренд. Сначала это средства разведки, сегодня это еще и ударные средства. Карабах показал, как они работают», - приводит агентство слова Борисова.