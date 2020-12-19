В Италии обнаружили "британский" вариант коронавируса
Новая мутировавшая разновидность коронавируса обнаружена в Италии у прибывшего из Великобритании, сообщает министерство здравоохранения страны.
Геном вируса SARS-CoV-2, встречавшийся в последние недели в Великобритании, выделен специалистами военного госпиталя Челио в Риме
"Пациент и его партнер, которые вернулись из Великобритании несколько дней назад рейсом, приземлившимся в римском аэропорту "Фьюмичино", находятся в изоляции и вместе с другими членами семьи и близким кругом контактов соблюдали все процедуры, установленные министерством здравоохранения", - говорится в сообщении Минздрава.