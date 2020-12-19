Мехрибан Алиева призвала. «Браво» отозвался. А другие?

Десятки тысяч гражданских патриотов организовывали различные акции в поддержку фронта. Волонтеры собирали деньги, приобретали и отправляли на фронт продукты питания, средства личной гигиены, лекарственные препараты. Особую активность проявили как крупные, так и небольшие компании, демонстрируя свою социальную ответственность.

Все 44 дня Отечественной войны в азербайджанской армии царил высочайший патриотический подъем, а весь азербайджанский народ проявлял единство и солидарность с воюющими за освобождение родных земель в Карабах е.

Как уже сообщал haqqin.az, по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo начали новую кампанию в поддержку наших военнослужащих, несущих службу на освобожденных от оккупации территориях.

В рамках акции с 18 декабря с учетом пожеланий военнослужащих и офицеров, находящихся на постах в Кельбаджарском районе, в освобожденную от оккупации часть Ходжавендского района и поселок Гадрут началась доставка различных продуктов питания, посылок со средствами личного ухода и гигиены.

В сопровождении сотрудников Министерства внутренних дел представители сети супермаркетов Bravo посетили освобожденные от оккупации территории, лично доставив посылки азербайджанским военнослужащим.

Благородную акцию инициировала одна из крупнейших сетей супермаркетов Bravo, и нет сомнений, что к ней подключатся и другие сети розничной торговли республики.

В преддверии новогодних праздников любой дар для военнослужащих, стоящих на страже освобожденных территорий Родины, согреет их души и сердца, став свидетельством того, что народ Азербайджана с ними, что ни один солдат не останется без заботы и внимания.