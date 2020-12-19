Медиаэксперт Самвел Мартиросян: Армяне больше верят информации из Баку, нежели из Еревана

Армянский эксперт в сфере информационной безопасности, медиаэксперт Самвел Мартиросян считает, что в Армении люди перестают верить информации из местных источников и больше доверяют новостям азербайджанских и российских СМИ, сообщает haqqin.az со ссылкой на NovostiNK.

«Коллапс системы государственного управления сопровождается деятельностью множества политических сил, причем далеко не только из Армении, с целью достижения собственных целей и интересов. Все это, в общем, ведет страну к пропасти, - заявил Мартиросян. - На этом фоне энная часть армянского общества начинает верить азербайджанской информации и со временем данная тенденция углубляется. Основная причина - информационный коллапс государственного аппарата, вследствие чего наши граждане получают в лучшем случае сбивчивую, отрывочную, запоздалую информацию».

В нынешней ситуации эксперт считает вполне естественным, что люди пытаются найти альтернативные источники информации. По его словам, на данном этапе их два: российские и азербайджанские.

«Информационное поле является лишь придатком всего остального, остальных процессов в стране. И то же отсутствие ответа Еревана на распространяемые из Баку фото и видео свидетельствует о серьезных межведомственных проблемах, которые необходимо немедленно решать».

В противном случае, по оценкам Мартиросяна, могут последовать практически все возможные последствия. Он подчеркнул, что государство сегодня не выполняет свои приоритетные функции по обеспечению безопасности, что ведет к хаосу. Особенно на фоне и так достаточно предвзятого отношения общества к официальной информации.

«Подобное положение дел обусловлено противоречивостью содержания Заявления о прекращении боевых действий и информации, распространяемой в течение предшествующих этому документу дней. Именно это привело к падению уровня общественного доверия к официальным источникам информации. Конечно, что-то можно исправить, кое-что восстановить, но для этого необходимо что-то делать», - подытожил медиаэксперт.