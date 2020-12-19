Опасная мутация коронавируса: более 20 стран закрыли авиасообщение с Британией

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств.

О временном прекращении авиарейсов объявили большинство европейских стран. Среди них Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия, Германия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Хорватия, Чехия, Болгария и Швейцария. Испания объявила, что усиливает контроль за пассажирами из Великобритании, но не приостанавливает рейсы. Греция также ввела семидневный карантин для прибывающих из Великобритании, передает ТАСС.