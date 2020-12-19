Опасная мутация коронавируса: более 20 стран закрыли авиасообщение с Британией
К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств.
О временном прекращении авиарейсов объявили большинство европейских стран. Среди них Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия, Германия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Хорватия, Чехия, Болгария и Швейцария. Испания объявила, что усиливает контроль за пассажирами из Великобритании, но не приостанавливает рейсы. Греция также ввела семидневный карантин для прибывающих из Великобритании, передает ТАСС.
Позже к Европе присоединились и другие государства: о приостановке авиарейсов с Соединенным Королевством объявили Канада, Аргентина, Колумбия, Марокко, Израиль и Турция. Кипр ввел двухнедельный карантин для всех авиапассажиров из Великобритании, Сальвадор запретил въезд в страну тем, кто посещал Великобританию и ЮАР. А Саудовская Аравия закрыла границу из-за нового штамма коронавируса, передает РИА Новости.
В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью, и требует от населения еще большей осторожности. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.