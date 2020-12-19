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Самая последняя модель S -Class, легенда своего класса, уже в Баку. Официальный дилер автомобильной марки Mercedes-Benz в Азербайджане – компания Autostar Caucasus, предоставляет возможность для подробного ознакомления с этой эксклюзивной моделью.

Новую модель S -Class в буквальном смысле называют автомобилем будущего. Он оснащен инновациями, которых никогда не было ни в одном автомобиле, а также традиционным функционалом марки Mercedes-Benz. В автомобиле уделено внимание таким важным моментам: комфорт и безопасность как водителя, так и пассажиров на самом высоком уровне.

Инновационная концепция управления мультимедийной системой MBUX и люксовая комплектация салона вызывают невероятные ощущения у тех, кто садится в автомобиль. Новая система активного светодиодного освещения салона делает атмосферу интерьера еще более привлекательной. Автоматические дверные ручки с системой Keyless-go и функцией разблокировки при касании - это совершенно новый опыт для любителей S- Class.

Внешний дизайн автомобиля еще раз характеризует опыт безупречного S- Class. Дизайн нового S- Class безупречен, учитывая классический экстерьер и новые легкосплавные диски, которые не выходят из моды.

Перед вами цифровой интеллект. Он слушает вас. Он следит за ходом ваших мыслей и все предвидит. Вы можете получить высочайшее наслаждение от путешествия с интуитивно понятным управлением в автомобиле.

Autostar Caucasus Gmbh продолжает предоставлять услуги премиум-класса своим клиентам, находящимся в социальной изоляции, услуга премиум-сервиса компании работает в обычном режиме.