Жители приграничной с Азербайджаном области попытались остановить кортеж Пашиняна

Группа жителей граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении проводит акцию протеста, пытаясь помешать приезду туда премьера Никола Пашиняна, сообщает онлайн-ресурс news.am, ведущий прямой репортаж с места событий.

Протестующие блокируют улицы, требуя защитить их процессе демаркации армяно-азербайджанской границы. Ранее Пашинян анонсировал поездку в Сюникскую область - в города Мегри, Капан, Горис, Сисиан.

По данным онлайн-ресурса, рано утром в понедельник группа жителей Сюника направилась к въезду в область, так называемым "Сюникским воротам", чтобы остановить кортеж Пашиняна, однако путь им преградили сотрудники полиции, перекрывшие дорогу.

"Наше решение – дойти к "Сюникским воротам", чтобы не позволить Пашиняну въехать в Сюник", - сказал один из участников акции.