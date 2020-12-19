Российскую вакцину «Спутник V» начали производить в Казахстане

В Казахстане на базе Карагандинского фармацевтического комплекса началось производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу премьер-министра страны.

"Массовая вакцинация "Спутник V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года", - сказал премьер-министр Аскар Мамин, дав старт производству вакцины.

"В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", - сказал Мамин, подчеркнув особую важность локализации промышленного производства вакцины "Спутник V" в Казахстане.

Производство первой российской вакцины от COVID-19 запущено в рамках реализации договоренностей между президентами Казахстана и России - Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным. На базе комплекса поэтапно планируется произвести 2 млн доз вакцины.