Качественная модель образования XXI века: адаптивное обучение в UNEC

Были обсуждены возможности применения адаптивного обучения в Азербайджане в корпоративном секторе и UNEC. Молодой преподаватель UNEC Фамиль Меджидли, получивший компанией Area9 Lyceum статус инженера адаптивного обучения, дал подробную информацию о преимуществах, значении, оценке адаптивного обучения.

Было подчеркнуто, что адаптивное обучение - это метод обучения, предлагающий индивидуальную учебную программу, дающий эффект индивидуального тьютера, создающий возможности для подготовки специалистов, уверенных в себе в результате полученных знаний и навыков. В модели адаптивного обучения, учитывая индивидуальные особенности каждого учащегося, формируется индивидуальная образовательная траектория. В результате, используя два раза меньше времени, обеспечивается стопроцентное усвоение темы.

В развитых странах адаптивное обучение широко применяется холдингами и компаниями для дальнейшего повышения производительности своих сотрудников. В Азербайджане предприятия также могут воспользоваться этой системой для повышения квалификации и переподготовки своих сотрудников.

В итоге, учитывая применение впервые в стране адаптивного обучения и значительное повышение качества образования, приняты соответствующие решения по активизации работ в этом направлении.