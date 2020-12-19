Теперь все азербайджанские дороги ведут в Карабах

В рамках реализации проекта строительства дороги из Тертера в Суговушан подразделения уже приступили к асфальтированию.

Государственное агентство "Автомобильные дороги Азербайджана" ускорило процесс строительства новой дороги из Тертерского района в поселок Суговушан, пересмотрело проект дороги в Шушу и планирует дорогу из Гёйгёля в Кельбаджар, а в будущем планирует дороги в Лачин из Кельбаджара и Губадлы, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления ведомства Хидаят Рустамов.

"Главные сложности заключались в очистке территории от мин. На стадии завершения находятся работы по укладке асфальтобетонного покрытия на 21-м километре участка дороги Тертер - Суговушан. К концу месяца будет завершен первый этап", - сказал Рустамов.

Наряду с прокладкой автодороги в Суговушан ведется работа и по строительству дороги из этого села до деревни Талыш протяженностью 7,5 километра.

"Также будет построена дорога от села Талыш до Тапгарагоюнлу и далее до санатория Гашалты. Общая протяженность участка 30 километров", - сказал Рустамов.

Также Рустамов сообщил об изменениях в проекте дороги в Шушу в связи с рельефом местности, протяженность автодороги составит примерно 100 километров. Она пройдет вдоль лесов Топхана в село Дашалты, а оттуда в город Шуша, пояснил он. Несмотря на гористость и леса, задействованные в строительстве подразделения намерены сдать ее раньше срока, сказал Рустамов.

"Хоть на завершение строительных работ отведено полтора года, постараемся быстрее сдать ее в эксплуатацию", - сказал он.

Рустамов отметил, что из-за небольшого отведенного срока проектирование и строительные работы идут параллельно, и к тому же к процессу привлечены иностранные компании с опытом строительства дорог в горных условиях.