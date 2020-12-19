Решением британского суда: Замира Гаджиева должна рассказать всю правду

57-летняя Гаджиева, чей муж был заключен в тюрьму за мошенничество в Азербайджане, не смогла объяснить происхождение средств на покупку дома в Найтсбридже и поля для гольфа в Беркшире.

Особняк же возле Harrods был куплен за 11,5 миллиона фунтов стерлингов в 2009 году компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

«У Гаджиевой нет других способов обжаловать решение. Теперь она должна будет предоставить информацию, которая была запрошена в связи с этими активами», - сообщает издание.

В 2018 году стало известно, что Гаджиева потратила в элитном магазине Harrods более 16 миллионов фунтов стерлингов в период с 2006 по 2016 год, в том числе 600 тысяч фунтов стерлингов всего за один день. В феврале ей не удалось отклонить постановление Апелляционного суда, который установил, что Национальное криминальное агентство Великобритании действовало законно.

Лорд-судья Бернетт и двое других старших судей заявили в своем решении в то время: «Существовали доказательства статуса г-на Гаджиева как государственного служащего и малая вероятность того, что его законный доход ... был бы достаточным для получения средств, используемых для покупки собственности».