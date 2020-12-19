Председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев: «Мы всегда были уверены, что наши филиалы вернутся в Карабах»

44 дня – с 27 сентября по 9 ноября 2020 года – стали самыми значимыми и запоминающимися в жизни каждого азербайджанца. 8 ноября, День освобождения нашего древнего города Шуша, золотыми буквами вписан в страницы нашей славной истории как День Победы. Несмотря на то, что война окончена, в ближайшем будущем нам предстоит решить немало серьезных задач. Мы должны возродить наши регионы, разрушенные врагом. Немаловажную роль в инфраструктурных проектах по восстановлению деоккупированных районов, конечно же, играют и банки. Именно поэтому мы поговорили с председателем правления Kapital Bank, первого банка страны, Ровшаном Аллахвердиевым о той работе, которую предстоит выполнять.

- Господин Аллахвердиев, несмотря на то, что 2020 год стал вызовом для многих, он завершился грандиозной победой нашей армии. Kapital Bank – финансовое учреждение с самой большой филиальной сетью среди банков страны. В освобожденных от оккупации районах, городах появятся ваши офисы?

- Несомненно, этот год выдался непростым не только для Азербайджана, но и всего мира. В марте началась пандемия – в стране был объявлен особый карантинный режим. Естественно, были трудности. Но любую трудность можно преодолеть, если есть единство. 2020 год нам еще раз это доказал.

Начиная с 27 сентября наши Вооруженные силы, осуществляя успешные контрнаступательные операции по освобождению оккупированных территорий, почти каждый день радовали нас победными новостями. В течение 44 дней наша армия военным путем освободила города Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Шуша, а также ряд других населенных пунктов.

Азербайджанские солдаты, проявив отвагу и высокий профессионализм, в итоге заставили врага отступить и подписать соглашение о капитуляции. Чтобы добиться победы, все мы объединились в единый кулак вокруг Верховного Главнокомандующего. Сердечно поздравляю читателей, весь азербайджанский народ с этой исторической победой. Отныне мы граждане целой, освобожденной от оккупации, независимой страны. Это вызывает чувство гордости и радости.

Что касается второй части вашего вопроса, действительно, Kapital Bank – это банк с самой большой филиальной сетью в стране. Мы оказываем качественные услуги населению в 121 филиале и отделении. У нас есть филиалы, которые носят названия оккупированных до недавних пор районов. Но, к сожалению, данные филиалы по понятным причинам находятся не в этих районах, а в поселках и городах, где проживают вынужденные переселенцы. Например, Губадлинский филиал с 2000 года работает в Сумгаите, Шушинский филиал с того же года – в 8-м микрорайоне Баку. Все эти филиалы, безусловно, переедут в районы и города, названия которых они носят, на других освобожденных территориях также откроются новые офисы.

- Какие шаги предпринимаются в настоящее время в этом направлении?

- В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «Об организации временного специального управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики» от 29 октября 2020 года в настоящее время на деоккупированных территориях начата работа по восстановлению инфраструктуры. Многие госучреждения уже заявили, что готовы начать реализацию новых проектов в освобожденных районах, городах и поселках. Мы всегда были уверены, что наши Шушинский, Лачинский, Губадлинский, Агдамский, Физулинский и Джебраильский филиалы вернутся в Карабах. Конечно же, мы постараемся в кратчайшие сроки организовать переезд этих филиалов. Кроме того, планируется открытие новых точек обслуживания в Кельбаджарском и Зангиланском районах, а также в других городах и поселках. В связи с этим в головном офисе банка уже ведутся подготовительные работы. Открытие филиалов будет осуществлено в плановом порядке, как только со стороны государственных органов будут созданы необходимые условия.

После возвращения в родные края граждане, изгнанные со своих земель в результате агрессивной политики Армении, для удовлетворения своих банковских потребностей в новых филиалах смогут воспользоваться продуктами и услугами Kapital Bank. В филиалах будут созданы все необходимые условия и возможности для обслуживания клиентов на самом высоком уровне.

- Kapital Bank также выступает в качестве партнера в ряде социально значимых государственных проектов. Существенным фактором в этом вопросе считается наличие широкой сети банкоматов. Планируете ли вы развивать свою банкоматную сеть в освобожденных районах?

- Мы уже начали работать в этом направлении. Как вы знаете, до возвращения гражданского населения на освобожденные от оккупации районы сначала командируются военнослужащие, пограничники, полицейские и сотрудники других силовых ведомств. Сотрудники вышеупомянутых структур получают зарплату на карты Kapital Bank. Именно по этой причине мы в первую очередь установим на этих территориях банкоматы. Кроме того, в будущем там, так же, как и во всех регионах страны, будут и наши новые платежные терминалы. Как отметил наш уважаемый президент, в ближайшие годы нас ждут большие работы по реконструкции и восстановлению. Мы должны заново построить, возродить наши районы, города, села и поселки, разрушенные и разграбленные в результате варварства врага. И мы готовы внести свой вклад в это дело.

В заключение поздравляю весь азербайджанский народ, миллионы наших клиентов с завершением 2020 и приходом 2021 года, желаю успехов во всех начинаниях.